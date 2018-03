 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Wien Schluss: Miniverluste zum Wochenstart

Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit moderaten Abschlägen beendet. Der ATX fiel um 0,06 Prozent auf 3483,46 Punkte. Nach einem freundlichen Frühhandel trübte sich die Stimmung an Europas Börsen im Tagesverlauf leicht ein. Zum Handelsschluss fanden die Leitbörsen keine einheitliche Richtung. Konjunkturelle Impulse waren Mangelware. Auf beiden Seiten des Atlantiks blieb der Datenkalender leer. Der Handelskonflikt mit den USA rückte in den Hintergrund.