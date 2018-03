 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Wien Schluss: Schwächer - Berichtssaison im Fokus

Die Wiener Börse hat am Mittwoch schwächer geschlossen. Der ATX fiel um 0,64 Prozent auf 3426,19 Punkte. Europas Börsen zeigten sich nur wenig bewegt, die Sorgen wegen der jüngsten politischen Querelen in Washington nach dem Rauswurf von Außenminister Rex Tillerson durch Präsident Donald Trump dürften hier schon verdaut sein. Für Bewegung in Wien sorgte hingegen die laufende Bilanzvorlage der Konzerne.