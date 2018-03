 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Altmaier sucht im Handelskonflikt mit USA nach Verhandlungslösung

Im Handelskonflikt mit den USA über Strafzölle sucht der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine Lösung am Verhandlungstisch. Höhere Zölle führten dazu, dass am Ende die Bürger den Preis zahlten, sagte Altmaier am Donnerstag bei der Amtsübergabe im Wirtschaftsministerium in Berlin. Er werde dazu demnächst auch mit seinem US-Amtskollegen Wilbur Ross telefonieren. Eine Eskalation müsse vermieden werden. Altmaier betonte die Wichtigkeit des offenen und fairen Welthandels.

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche Zölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium zum Schutz der heimischen Industrie verhängt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker drohte mit Gegenmaßnahmen. Die Kommission prüft nun Importabgaben auf US-Waren wie Whiskey, Motorräder und Erdnussbutter.