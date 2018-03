 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE/Berenberg: Axel Springer hat beim Wachstum noch Aufholbedarf - 'Sell'

Trotz der großen Fortschritte beim Umbau zu einem Digitalkonzern hat das Medienunternehmen Axel Springer laut der Privatbank Berenberg noch reichlich Arbeit vor sich. Obwohl der Unternehmenswandel nahezu abgeschlossen sei, könne Axel Springer den Wettbewerbern in puncto Umsatz- und Ergebniswachstum noch nicht das Wasser reichen, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.