 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE/Citigroup: Covestro-Aktie spiegelt Profitabilitätsrückgang nun wider

Die US-Bank Citigroup hat Covestro nach den jüngsten Kursverlusten wieder auf "Neutral" hochgestuft. Da die Aktie in den vergangenen Wochen um etwa 16 Prozent gefallen sei, spiegele der aktuelle Kurs nun die erwartete Normalisierung der Profitabilität besser wider, schrieb Analyst Andrew Benson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich hob er das Kursziel moderat von 80 auf 81 Euro (aktueller Kurs 84 Euro). Erst vor wenigen Wochen hatte er die Papiere auf "Verkaufen" abgestuft.

Da die Barmittelentwicklung des Kunststoff-Herstellers stark sei, die momentanen Marktbedingungen sehr gut und die prognostizierten Ziele für 2020 wenig herausfordernd, hält Benson das Papier nun für fair bewertet. Allerdings dürften sich die Preise für die wesentlichen Basisrohstoffe von Covestro, MDI, TDI und PC, allmählich wieder normalisieren. Teilweise von einer starken Nachfrage getrieben und auch im ersten Quartal 2018 noch hoch, dürften sie aufgrund des steigenden Angebots bald wieder sinken. Das gelte insbesondere für TDI und sei der Hauptgrund dafür, dass er von Ergebnisrückgängen bis 2020 ausgehe, schrieb Benson weiter. Das Jahr 2017 sei zwar sehr gut für Covestro verlaufen und das vierte Quartal die "Kirsche auf dem Kuchen" gewesen, doch die Jahre 2018 und 2019 dürften für das zyklische Unternehmen unterdurchschnittlich verlaufen. Mit der Einstufung "Neutral" gehen die Analysten der Citigroup davon aus, dass es keine ausreichenden Werttreiber oder Gründe für ein Investment gebe, um zur einer positiven oder negativen Anlageeinschätzung zu kommen./ck/mis/he Analysierendes Institut Citigroup