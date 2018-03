 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Alphavalue hebt Lufthansa auf 'Add' und Ziel auf 30,30 Euro

Alphavalue hat Lufthansa von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 27,90 auf 30,30 Euro angehoben. Die Qualität der Bilanz habe sich verbessert, schrieb Analyst Hans-Peter Wodniok vom Research-Haus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Lufthansa habe eindeutig von der Insolvenz von Air Berlin profitiert. Aus diesen Schnäppchen werde die Fluggesellschaft auch im laufenden Jahr noch Vorteile ziehen. Auch dürfte in diesem Jahr der Umsatz pro Sitzkilometer wieder zulegen nach einem Rückgang im vergangenen Jahr./bek/la

