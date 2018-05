 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für Osram auf 60 Euro - 'Buy'

Die Baader Bank hat das Kursziel für Osram von 73 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach der zuletzt schwachen Entwicklung und der Gewinnwarnung für das gesamte Geschäftsjahr sei er vorsichtiger geworden für die Geschäfte des Lichttechnikkonzerns mit der Automobilwirtschaft und die Bereiche für allgemeine Beleuchtung, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Anlehnung an die Kürzung der Unternehmensziele senkte nun auch Hollfelder seine Schätzungen für den MDax-Konzern./ajx/ag

Datum der Analyse: 18.05.2018