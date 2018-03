 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: CFRA hebt Ziel für Munich Re auf 195 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Munich Re von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer habe die Prognosespanne für den Nettogewinn in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr erhöht, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem dürfte sich der Konzern in diesem Jahr von einem schwierigen Jahr 2017 erholen. Die Aktie sei auf dem gegenwärtigen Niveau fair bewertet./bek/la

