 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Citigroup senkt Ziel für Jungheinrich auf 38,50 Euro - 'Neutral'

Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Jungheinrich von 41,00 auf 38,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe die Schätzungen für die Margen des Staplerherstellers gesenkt, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Jungheinrich stelle das Wachstum über die Margen, das habe die Pressekonferenz in der vergangenen Woche nochmals bewiesen. Die frühere Konsensschätzung für die operative Marge (Ebit) in diesem Jahr sei mit 7,8 Prozent zu hoch./bek/la

Datum der Analyse: 20.03.2018 ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------