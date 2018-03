 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Orange auf 'Outperform' - Ziel 16,50 Euro

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Orange SA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Orange habe relativ betrachtet mehr Glasfaseranschlüsse bis ins Haus gelegt als die meisten europäischen Wettbewerber, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter diesem Aspekt gebe es also weniger Risiken für eine negative Überraschung. Die Glasfaser-Aktivitäten hätten zudem zu einer durchgreifenden Erholung der Abonnentenzahlen für Festnetzanschlüsse gesorgt./bek/la

Datum der Analyse: 20.03.2018 ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------