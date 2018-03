 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Ryanair auf 'Neutral' - Ziel 18,31 Euro

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Ryanair mit Blick auf eine Übernahme der Mehrheit an Laudas neuem Billigflieger Laudamotion auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,31 Euro belassen. Damit würde sich Ryanair in den Märkten Deutschland, Österreich und der Schweiz besser positionieren, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Laudamotion werde in Kürze von diesen drei Ländern aus planmäßige und Charter-Flüge anbieten, vor allem zu Reisezielen am Mittelmeer. Hier sei Ryanair bislang unterrepräsentiert./bek/la

Datum der Analyse: 20.03.2018 ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------