 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Leoni auf 'Hold' und Ziel auf 54 Euro

Die Deutsche Bank hat Leoni nach endgültigen Zahlen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 54 Euro angehoben. Zwar hätten der Ausblick auf 2018 sowie auf die mittelfristigen Ziele des Autozulieferers ergebnisseitig enttäuscht, doch negative Kurstreiber seien nun keine mehr in Sicht, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem setze die Geschäftsausführung ihre Ziele nun deutlich konsequenter um und in etwa sechs Monaten werde ein neuer Vorstandschef die Geschicke des Unternehmens lenken. Da sich außerdem sein Bewertungsmodell nun bis 2019 erstrecke, habe er ein neues Kursziel gesetzt und das Anlageurteil überarbeitet./ck/la

Datum der Analyse: 21.03.2018 ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------