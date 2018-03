 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Roche auf 'Conviction Buy List'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Roche-Aktie nach einer Phase-III-Studie zum Immuntherapeutikum Tecentriq gegen eine bestimmte Form von Lungenkrebs auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Die positiven Studienergebnisse könnten dem Pharmakonzern mit Tecentriq einen Wettbewerbsvorsprung in einem Milliardenmarkt ermöglichen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/la

Datum der Analyse: 20.03.2018 ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------