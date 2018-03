 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Goldman lässt Henkel nach Anpassung der Schätzungen auf 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel nach Anpassung der Schätzungen an den jüngsten Umsatzausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analyst Fulvio Cazzol senkte seine Ergebnisprognose für die Geschäftsjahre 2018 bis 2020 in einer am Montag vorliegenden Studie um 0,2 Prozent. Grundlage sei die von plus 3,1 auf 2,9 Prozent gesenkte Schätzung für das Konzernwachstum aus eigener Kraft für 2018./ag/mis

Datum der Analyse: 19.03.2018