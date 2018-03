 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Axel Springer auf 82 Euro - 'Buy'

Goldman Sachs hat das Kursziel für Axel Springer nach dem schwächer als erwartet ausgefallenen Ausblick auf die Margen-Entwicklung im Rubrikengeschäft von 85 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe nun ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Medienkonzerns im laufenden Jahr etwas gekappt, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies ändere aber nichts an ihrer Gesamteinschätzung der Aktie./ck/tav

Datum der Analyse: 14.03.2018