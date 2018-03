 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Nestle auf 95 Franken - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle vor vorläufigen Zahlen von 96 auf 95 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe die Annahme für das Wachstum des Lebensmittelkonzerns aus eigener Kraft im ersten Quartal von 2,9 auf 2,5 Prozent gesenkt, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gründe seien die ungünstigen Wetterverhältnisse in Europa sowie gesunkene Milchpreise in Brasilien./bek/la

