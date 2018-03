 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH: Independent Research belässt Munich Re auf 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Munich Re nach endgültigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Sie hätten im Vergleich zu den vorläufigen Ergebnissen keine Überraschungen mehr parat gehabt, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtig für den Aktienkurs sei vor allem, ob der Rückversicherer in der Schaden- und Unfallassekuranz in den anstehenden Erneuerungsrunden nochmals höhere Preise durchsetzen kann./bek/la

Datum der Analyse: 15.03.2018 ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------