 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ANALYSE-FLASH/Liberum: MicroLEDs liefern Potenzial für Aixtron - 'Buy'

Liberum Capital hat die Einstufung für Aixtron nach einem Medienbericht über die Eigenentwicklung von MicroLEDs durch den iPhone-Konzern Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Neben Apple arbeiteten auch anderen Anbieter an der Technik, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Viele, wenn nicht alle, dürften dazu Maschinen von Aixtron nutzen. Sollten sich MicroLEDs in den kommenden Jahren durchsetzen, würde das großes Umsatzpotenzial für Aixtron eröffnen./mis/bek

Datum der Analyse: 19.03.2018 ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------