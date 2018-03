 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Annahmefrist für Abfindungsangebot an Stada-Aktionäre beginnt

Annahmefrist für Abfindungsangebot an Stada-Aktionäre beginnt

Beim Arzneimittelhersteller Stada beginnt die Frist für das Abfindungsangebot an die verbliebenen Aktionäre. Sie haben nun zwei Monate Zeit, den neuen Eignern Bain und Cinven ihre Papiere anzudienen, wie Stada am Dienstag in Bad Vilbel mitteilte.