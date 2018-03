 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Audi-Chef Stadler will Zukunftsplan erläutern

Audi -Vorstandschef Rupert Stadler will am Donnerstag (10.00) auf der Bilanz-Pressekonferenz in Ingolstadt einen Ausblick für das laufende Jahr geben. Mit weniger Motor- und Getriebevarianten, mehr Modellvarianten und mehr Zusammenarbeit mit Porsche will Audi das Unternehmen schneller voranbringen. Offen ist zum Beispiel auch, ob Audi neben Elektroautos künftig auch die Batterien dafür in Ingolstadt und Neckarsulm baut.