 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Bauernverband setzt auf stabile EU-Agrarzahlungen

Der Bauernverband setzt trotz drohender Kürzungen im EU-Haushalt wegen des Brexits auf stabile europäische Agrarzahlungen. "Die "schwarze Null" ist notwendig, um die Landwirtschaft und die ländlichen Räume zu erhalten", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sehen durchaus Chancen dafür." Er warnte zugleich vor Überlegungen, Ausgestaltungen bei ökologischen Anforderungen an EU-Gelder in die Hand der Mitgliedsstaaten zu geben. "Es ist uns wichtig, dass das etwas Gemeinsames bleibt, damit wir nicht 27 unterschiedliche Varianten bekommen." Sonst gäbe es keine gleichen Wettbewerbsbedingungen zwischen den Bauern in der EU mehr.