 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Bayern: Erste Warnstreiks im öffentlichen Dienst

In einigen Stadtverwaltungen sowie in Wasser- und Schifffahrtsämtern des Bundes soll es am Donnerstag Warnstreiks geben. Erste Aktionen sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi in Erlangen, Ansbach sowie in Straubing geplant. In der niederbayerischen Kommune wollen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung um die Mittagszeit für drei Stunden ihre Arbeit niederlegen. Auch die Stadtwerke sollen von den Warnstreiks betroffen sein. In Ansbach sollen ganztägig Baubetriebsamt und Müllabfuhr bestreikt werden. In Erlangen sind Bauhof und kommunale Verkehrsüberwachung betroffen.