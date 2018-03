 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Bestätigter Lufthansa-Chef Spohr legt Zahlen vor

Der gerade in seiner Position bestätigte Lufthansa -Chef Carsten Spohr legt an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) die Bilanz für das turbulente Geschäftsjahr 2017 vor. Geprägt wurde es vom Ende der heftigen Pilotenstreiks ebenso wie von der Pleite des Konkurrenten Air Berlin . Lufthansa als umsatzstärkster Luftverkehrskonzern Europas kann voraussichtlich den dritten Rekordgewinn in Folge vorlegen und Aktionären mehr Dividende zahlen.