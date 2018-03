 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Bisher größtes Containerschiff in Hamburg erwartet

Das bisher größte Containerschiff in der Geschichte des Hamburger Hafens wird am Donnerstag am Burchardkai festmachen. Mit einer maximalen Ladekapazität von 20 600 Standardcontainern (TEU) schlägt die 400 Meter lange und 59 Meter breite "CMA CGM Antoine de Saint Exupéry" den bisherigen Rekordhalter "Munich Maersk" der dänischen Maersk-Line mit 20 568 TEU, die im August vergangenen Jahres erstmals nach Hamburg kam. Am Burchardkai sollen dann 7000 Container, die beispielsweise mit Elektronik und Textilien gefüllt sind, gelöscht und 4500 Container geladen werden. Aus Hamburg sollen dann etwa Chemikalien und Maschinenteile mitgenommen werden.