 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Blankfein-Nachfolge bei Goldman Sachs: Einer von zwei Kronprinzen geht

Bei der Nachfolge von Lloyd Blankfein als Chef von Goldman Sachs könnte eine Vorentscheidung gefallen sein: David Solomon sei künftig alleine fürs Tagesgeschäft der US-Investmentbank verantwortlich, erklärte das Geldhaus am Montag in New York. Bisher hatte er das Amt im Gespann mit Harvey Schwartz bekleidet. Schwartz habe nun entschieden, am 20. April aufzuhören, teilte die Bank mit.