 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Bundesbank: Kräftiger Aufschwung geht weiter - Engpässe in der Baubranche

Bundesbank: Kräftiger Aufschwung geht weiter - Engpässe in der Baubranche

Die deutsche Wirtschaft steht nach Einschätzung der Bundesbank unter Volldampf. "Der kräftige Aufschwung der deutschen Wirtschaft dürfte sich im ersten Vierteljahr 2018 fortsetzen", hieß es im Monatsbericht der Bundesbank, der am Montag veröffentlicht wurde. Nach wie vor seien die Industrie und der private Konsum Triebfedern für die konjunkturelle Entwicklung. Allerdings erkennen die Bundesbank-Experten mittlerweile "beträchtliche Kapazitätsengpässe" in der Baubranche, die ein weiteres Wachstum in dem Sektor bremsen.