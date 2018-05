 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Bundesbankpräsident: Renteneintritt an wachsende Lebenszeit anpassen

Bundesbankpräsident: Renteneintritt an wachsende Lebenszeit anpassen

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat sich dafür ausgesprochen, den Renteneintritt an die wachsende durchschnittliche Lebenszeit anzupassen und damit immer weiter hinauszuschieben. "Warum sollte die Frage längerer Lebensarbeitszeit in Deutschland ausgespart werden, wenn so unterschiedliche Länder wie etwa Dänemark oder Italien Systeme eingeführt haben, die den Renteneintritt richtigerweise mit der Lebenserwartung verknüpfen?", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag).