 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Chinas neue Überwachungsbehörde erhält ungewöhnliche Befugnisse

Chinas neue Super-Überwachungsbehörde soll noch größere Vollmachten erhalten, als bislang bekannt. Wie aus einem Plan hervorgeht, der am Dienstag den Delegierten des Volkskongresses in Peking vorgelegt wurde, sollen Staatsbedienstete unter Korruptionsverdacht künftig für bis zu sechs Monate ohne einen Gerichtsbeschluss in Gewahrsam genommen werden dürfen.