 Wirtschaft, Handel & Finanzen: DAX-TECHNIK: 'Stunden der Wahrheit' nach Hexensabbat - Godmode-Trader

Nach dem großen Verfallstag an den Terminbörsen am Freitag stehen aus Sicht des Dax-Experten Rocco Gräfe von Godmode-Trader nun die "Stunden der Wahrheit" bevor - frei von den "Zwängen auslaufender Derivate". Unterstützt sieht Gräfe den am Montagmorgen schwächelnden Leitindex zwischen 12 350 und 12 317 Punkten.

Oberhalb der letztegenannten Schwelle gebe es noch Anstiegschancen in Richtung 12 600 Punkte. Rutscht der Dax allerdings nachhaltig unter 12 317 Punkte, drohen laut Gräfe weitere Verluste in Richtung 12 010 Punkte.