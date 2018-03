 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Anleihen kaum verändert

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 157,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,62 Prozent. Auch an anderen Rentenmärkten Europas gab es am Morgen kaum Kursveränderungen.