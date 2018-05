 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Anleihen legen stark zu - Italien verunsichert

Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag kräftig von der politischen Entwicklung in Italien profitiert. Zeitgleich gerieten italienische Papiere kurz vor den Pfingstfeiertagen erneut stark unter Druck. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,52 Prozent auf 158,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 0,57 Prozent.

An den Finanzmärkten sorgt die Regierungsbildung in Italien für Verunsicherung. Die beiden populistischen Parteien Fünf Sterne und Lega haben sich abschließend auf ein Regierungsprogramm geeinigt. In dem Programm werden Steuersenkungen und Ausgabenerhöhungen gefordert, die kaum mit den Verpflichtungen in der Eurozone zu vereinbaren sein dürften. Zumindest taucht die Forderung nach einem Schuldenerlass durch die EZB nicht mehr in dem Papier auf.

Die Kurse italienischer Staatsanleihen gaben merklich nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg im Gegenzug um 0,11 Prozentpunkte auf 2,217 Prozent. Zum Vergleich: Anfang Mai lag die Rendite italienischer Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren nur bei knapp 1,80 Prozent.

Merklich stiegen am Freitag auch die Risikoaufschläge für portugiesische und spanische Anleihen. Das Thema Italien dürfte auch in den kommenden Tagen für Bewegung sorgen. Schließlich ist die Frage, wer in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone Premierminister werden soll, noch offen. Zudem sollen die Mitglieder der beiden Parteien über das Programm abstimmen.