 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas schwächer tendiert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,06 Prozent auf 158,04 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um einen Basispunkt auf 0,58 Prozent. Während in den nordeuropäischen Ländern die Renditen meist zulegten, gaben sie in Südeuropa überwiegend nach.

Händler erklärten die Kursverluste mit der etwas freundlicheren Stimmung an den Aktienmärkten. Die im März stärker als erwartet gefallenen Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stützten die Anleihen nicht. "Die Sorge vor einem durch die USA ausgelösten globalen Handelskonflikt lässt die Experten vorsichtiger in die Zukunft blicken", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach.