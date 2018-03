 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,03 Prozent auf 158,08 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg leicht auf 0,58 Prozent. An anderen Rentenmärkten Europas fiel der Handelsbeginn ähnlich ruhig aus.

Am Dienstag blicken Anleger auf die Konjunkturerwartungen des ZEW-Instituts aus Mannheim. Die Umfrage unter Finanzexperten gilt als loser Konjunkturindikator, der stark durch die Börsenstimmung geprägt ist. Schon im Februar hatten sich die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten in einem Rückgang der Kennzahl bemerkbar gemacht. Analysten erwarten für März einen abermaligen Rücksetzer.