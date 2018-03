 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Stiftung Patientenschutz will 100-Tage-Programm für Pflege

Zum Amtsantritt des neuen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz ein 100-Tage-Sofortprogramm für Pflegebedürftige. "Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen brauchen schnelle Hilfe von der neuen Bundesregierung", sagte Stiftungs-Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. "So explodieren gerade an vielen Orten die Kosten für Pflegeheimbewohner." Brysch forderte, die Leistungen für die Pflegegrade 2 und 3 umgehend anzuheben. Per Gesetz müssten zudem die Zahlungen der Pflegeversicherung um 500 Euro pro Monat für jeden Versicherten erhöht werden.