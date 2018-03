 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Deutsche Telekom kauft weitere fünf Prozent der griechischen Telekom

Die Deutsche Telekom hat am Mittwoch weitere fünf Prozent der Aktien der ehemals staatlichen griechischen Telekom (OTE) gekauft. Damit besitzt der Konzern inzwischen 45 Prozent der OTE und ist größter Aktionär, wie die griechische Privatisierungsagentur Taiped am Dienstag mitteilte. Der griechische Staat hält noch fünf Prozent, der Rest ist im Besitz kleinerer Investoren im In- und Ausland. Der Verkauf der weiteren Anteile bringe dem Staat rund 284 Millionen Euro ein, teilte Taiped weiter mit. Weitere Interessenten für das Aktienpaket habe es nicht gegeben. Die Telekom Griechenland ist seit Jahren das größte und erfolgreichste Telekommunikations-Unternehmen des Landes.