 Wirtschaft, Handel & Finanzen: DGAP-News: Symrise erfüllt Ziele für 2017 und startet dynamisch in das laufende Geschäftsjahr (deutsch)

Symrise erfüllt Ziele für 2017 und startet dynamisch in das laufende Geschäftsjahr

14.03.2018 / 07:30

* Umsatzerhöhung um 3,2 % auf 2.996,3 Mio. EUR - bereinigt um Portfolio-

und Währungseffekte organisches Wachstum von 6,3 %

* Anstieg des EBITDA auf 630,3 Mio. EUR

* EBITDA-Marge mit 21,0 % auf sehr gutem Niveau

* Steigerung des Jahresüberschusses um 2 % auf 270,3 Mio. EUR

* Anhebung der Dividende auf 0,88 EUR je Aktie vorgeschlagen

Die Symrise AG ist im Geschäftsjahr 2017 profitabel gewachsen und hat ihre

Ziele vollumfänglich erreicht. Der Konzern steigerte seinen Umsatz um 3,2 %

auf 2.996,3 Mio. EUR (2016: 2.903,2 Mio. EUR). Bereinigt um Portfolio- und

Währungseffekte legte Symrise organisch sogar um 6,3 % zu. Symrise

profitierte dabei insbesondere von der dynamischen Entwicklung der Segmente

Flavor und Nutrition sowie einer guten Nachfrage in den Regionen EAME und

Lateinamerika. Trotz Währungseffekten und Investitionen in die Erweiterung

von Kapazitäten erhöhte der Konzern das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA) um 1 % auf 630,3 Mio. EUR (2016 normalisiert: 625,2

Mio. EUR). Mit einer EBITDA-Marge von 21,0 % übertraf Symrise die

angestrebte Größenordnung von über 20,0 % und gehörte erneut zu den

profitabelsten Unternehmen der Branche (2016 normalisiert: 21,5 %).

"Auch 2017 war ein erfolgreiches Jahr für Symrise, wir sind zum zwölften Mal

in Folge erfreulich bei Umsatz- und Ergebnis gewachsen. Besonders kräftig

haben wir organisch zugelegt. Trotz Investitionen, volatiler Wechselkurse

und im Jahresverlauf gestiegener Rohstoffpreise waren wir erneut

hochprofitabel. Unsere Aktionäre wollen wir an diesem Erfolg teilhaben

lassen, daher schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine

Dividende von 0,88 EUR je Aktie vor," sagte Dr. Heinz-Jürgen Bertram,

Vorstandsvorsitzender der Symrise AG. "Für 2018 sind wir ebenfalls

zuversichtlich gestimmt. Wir haben einen dynamischen Jahresstart hingelegt

und sehen uns dank unserer starken Marktposition, unserer erweiterten

eigenen Rohstoffversorgung und des gezielt eingeleiteten Kapazitätsausbaus

sehr gut aufgestellt."

Starkes organisches Umsatzwachstum

Symrise steigerte den Umsatz auf 2.996,3 Mio. EUR (2016: 2.903,2 Mio. EUR)

und profitierte von kräftigem organischen Wachstum in Höhe von 6,3 %. Unter

Berücksichtigung von Portfolioeffekten - insbesondere dem Verkauf der

Industrieaktivitäten von Pinova im Dezember 2016 und den Akquisitionen von

Nutraceutix, NutraCanada und Cobell - sowie von Wechselkurseffekten stieg

der Umsatz um 3,2 %.

Besonders gute Nachfrage in den Regionen Lateinamerika und EAME

Die stärkste Umsatzentwicklung realisierte der Konzern in Lateinamerika mit

einem kräftigen Plus von 7,6 %. In Nordamerika lag der Umsatz bedingt durch

den im Dezember 2016 getätigten Verkauf der Pinova-Industriesparte 4,1 %

unter dem Vorjahreswert. Die Region Asien/Pazifik verzeichnete ein moderates

Umsatzwachstum von 1,4 %. Die Region EAME zeigte mit einem starken

Umsatzwachstum von 7,4 % eine noch dynamischere Entwicklung als im Vorjahr.

Der Umsatzanteil der Schwellenländer am Gesamtumsatz des Konzerns ist mit 44

% (2016: 43 %) leicht gestiegen. Insgesamt steigerte Symrise den Umsatz in

diesen Ländern währungsbereinigt um 7,6 %.

Profitabilität auf hohem Niveau gehalten

Trotz nachteiliger Währungseffekte, gestiegener Rohstoffkosten und

Erweiterungsinvestitionen erhöhte Symrise das EBITDA auf 630,3 Mio. EUR

(2016 normalisiert: 625,2 Mio. EUR). Dabei wirtschaftete der Konzern erneut

hochprofitabel und erzielte eine sehr gute EBITDA-Marge von 21,0 % (2016

normalisiert: 21,5 %).

Der Jahresüberschuss des Konzerns stieg gegenüber dem normalisierten Wert

des Vorjahres um 1,8 % auf 270,3 Mio. EUR (2016 normalisiert: 265,5 Mio.

EUR). Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 2,08 EUR (2016

normalisiert: 2,05 EUR). Der Vorstand und Aufsichtsrat werden der

Hauptversammlung am 16. Mai 2018 daher vorschlagen, die Dividende von 0,85

EUR auf 0,88 EUR je Aktie anzuheben.

Anstieg des operativen Cashflows

Der Konzern steigerte den operativen Cashflow um rund 17 % auf 396,2 Mio.

EUR (2016: 338,8 Mio. EUR). Die Hauptgründe für diese Verbesserung sind das

gestiegene Ergebnis und der geringere Aufbau des Working Capitals.

Die Nettoverschuldung inklusive Pensionsrückstellungen und ähnlichen

Verpflichtungen verringerte sich zum Bilanzstichtag um 49,2 Mio. EUR auf

1.921,6 Mio. EUR (2016: 1.970,8 Mio. EUR). Das Verhältnis von

Nettoverschuldung inklusive Pensionsrückstellungen und ähnlichen

Verpflichtungen zu EBITDA belief sich auf 3,0 (31. Dezember 2016: 3,1).

Infolge der getätigten Akquisitionen liegt der Wert temporär oberhalb der

von Symrise angestrebten Bandbreite von 2,0 bis 2,5.

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 36,4 % zum Jahresende 2016 auf 37,8 %

zum 31. Dezember 2017. Symrise verfügt damit über eine solide

Kapitalausstattung, um die zukünftige Entwicklung des Geschäfts nachhaltig

voranzutreiben.

Segment Scent & Care

Der Umsatz des Segments Scent & Care belief sich auf 1.263,1 Mio. EUR (2016:

1.311,3 Mio. EUR). Er lag aufgrund des im Dezember 2016 getätigten Verkaufs

der Pinova-Industriesparte und einer schwächeren ersten Jahreshälfte 3,7 %

unter dem Vorjahreswert. Bereinigt um Portfolio- und Wechselkurseffekte

zeigte das Segment ein gutes organisches Wachstum von 3,9 % - dazu trug

insbesondere das starke vierte Quartal mit einem Plus von 5,8 % bei. Der

Geschäftsbereich Cosmetic Ingredients expandierte am stärksten. Eine hohe

Nachfrage zeigte sich vor allem in den Regionen Asien/Pazifik und EAME.

Scent & Care erwirtschaftete ein EBITDA von 248,1 Mio. EUR (2016

normalisiert: 257,8 Mio. EUR). Der Rückgang von 3,8 % spiegelt höhere

Rohstoffkosten, den Verkauf des Pinova Industriegeschäfts sowie

Forschungsaufwendungen wider. Die EBITDA-Marge blieb mit 19,6 % auf einem

stabilen Niveau (2016 normalisiert: 19,7 %).

Segment Flavor

Flavor steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz auf 1.101,9 Mio.

EUR (2016: 1.015,9 Mio. EUR). Das Segment ist mit einem Plus von 8,5 % sehr

stark gewachsen. Bereinigt um den Portfolioeffekt aus der Akquisition Cobell

und Währungseffekten belief sich das organische Wachstum auf sehr gute 9,3

%.

Alle Regionen und Anwendungsbereiche trugen zum Umsatzanstieg bei.

Insbesondere in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten (EAME) sowie in

Nordamerika knüpfte das Segment an die erfolgreiche Entwicklung der letzten

Jahre an. Am stärksten expandierten die Anwendungsbereiche Süßwaren und

Getränke aufgrund von Neugeschäften mit Vanille-Aromatisierungen.

Das EBITDA des Segments Flavor betrug 242,9 Mio. EUR (2016: 233,8 Mio. EUR).

Dies entspricht einem Anstieg von 3,9 % gegenüber dem Vorjahreswert. Die

EBITDA-Marge lag bei sehr guten 22,0 % (2016: 23,0 %).

Segment Nutrition

Im Segment Nutrition stieg der Umsatz um 9,6 % auf 631,3 Mio. EUR (2016:

576,0 Mio. EUR) und übertraf den Wert des Vorjahres deutlich. Ohne

Berücksichtigung der Portfolio- und Währungseffekte belief sich das

organische Umsatzwachstum auf 6,5 %.

Der Anwendungsbereich Heimtiernahrung war erneut einer der stärksten

Wachstumstreiber. In allen vier Regionen wurde in lokalen Währungen ein

prozentual hohes einstelliges oder sogar zweistelliges Umsatzwachstum

erzielt.

Das Segment erhöhte das EBITDA um 4,3 % auf 139,4 Mio. EUR (2016: 133,7 Mio.

EUR). Die EBITDA-Marge erreichte mit 22,1 % ein sehr hohes Niveau (2016:

23,2 %).

Zuversichtlicher Ausblick auf 2018

Nach einem dynamischen Start in das erste Quartal ist Symrise für die

weitere Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr zuversichtlich. Der Konzern

geht von einer weltweit guten Wirtschaftsentwicklung aus. Die

Verschuldungssituation einzelner Staaten wird jedoch bestehen bleiben und

einzelne Währungen werden sich weiter volatil entwickeln. Außerdem erwartet

Symrise insgesamt deutlich steigende Kosten für Rohstoffe. Bei den zentralen

natürlichen Rohstoffen verfolgt der Konzern jedoch seit Jahren eine aktive

Rückwärtsintegration. Durch die enge Kooperation mit den Erzeugern und

langfristige Verträge sieht sich Symrise daher gut aufgestellt.

Symrise strebt für das laufende Geschäftsjahr an, auf Konzern- und

Segmentebene schneller als der relevante Markt zu wachsen. Dieser soll

Schätzungen zufolge weltweit zwischen 3 und 4 % zulegen. Ferner hat Symrise

den Anspruch, trotz der derzeit angespannten Rohstoffsituation, weiterhin

hochprofitabel zu wirtschaften und strebt daher für den Konzern eine

EBITDA-Marge von rund 20 % an.

Der Konzern bestätigt außerdem die bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020

definierten Ziele: Symrise strebt ein Umsatzwachstum (CAGR) von jährlich 5

bis 7 % an. Die EBITDA-Marge soll in einem Bereich von 19 und 22 % liegen.

Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,

kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu

den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller,

die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von

Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2017 gehört das

Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen.

Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa,

Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in

Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige

Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken

sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei

untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.

www.symrise.com

