 Wirtschaft, Handel & Finanzen: DHL verlegt Frachtflächen von Wien zum Flughafen Schwechat

Der deutsche Logistikkonzern DHL zieht seine Frachtaktivitäten in Wien am Flughafen Schwechat zusammen. Östlich des Airports in Fischamend baue DHL für mehr als 10 Millionen Euro ab dem Sommer ein Logistikzentrum mit 12 000 Quadratmetern Umschlagfläche, erklärten DHL, der Flughafen Wien sowie der Bürgermeister der Stadtgemeinde Fischamend am Montag in einer Pressekonferenz anlässlich der Vertragsunterzeichnung.