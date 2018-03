 Wirtschaft, Handel & Finanzen: DIW-Forscher: Deutsche Wirtschaft wird noch stärker wachsen

Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des Forschungsinstituts DIW in diesem Jahr noch stärker wachsen als 2017. Die Ökonomen erwarten nun, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden Jahr um 2,4 Prozent zulegt. Für 2019 rechnen sie mit 1,9 Prozent BIP-Wachstum, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Mittwoch in Berlin mitteilte.