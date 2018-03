 Wirtschaft, Handel & Finanzen: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte seine Vortagesgewinne zur Wochenmitte zunächst etwas ausbauen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,33 Prozent höher auf 12 348 Punkte. Der Markt befindet sich seit Wochen auf Richtungssuche. Frische Impulse könnte am Abend die US-Notenbank geben. Dabei interessiert die Börsianer weniger die insgesamt sechste Zinsanhebung im aktuellen Straffungszyklus, die als ausgemachte Sache gilt. Entscheidend ist vielmehr der weitere geldpolitische Weg im laufenden und kommenden Jahr.

USA: - ERHOLUNGSKURS - Die US-Aktienbörsen haben am Dienstag ihre klaren Vortagesverluste abgeschüttelt und etwas Boden gutgemacht. Mit Blick auf die Sitzung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch hätten die Anleger vorsichtig agiert, hieß es. Eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gilt als sicher. Interessanter dürfte deshalb sein, wieviel Anhebungen in diesem Jahr denkbar sind. Jüngste Äußerungen des neuen Fed-Präsidenten Jerome Powell hatten Spekulationen über insgesamt vier Erhöhungen bis Jahresende angeheizt. Der Dow Jones Industrial schloss 0,47 Prozent höher bei 24 727,27 Punkten.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Erholung an den US-Aktienmärkten hat sich am Mittwoch auch auf die Märkte in Asien positiv ausgewirkt. Während in Tokio wegen eines Feiertages der Handel ruhte, verzeichnete Chinas wichtigstes Börsenbarometer CSI 300 zuletzt Kursgewinne in Höhe von 0,15 Prozent. Auch andere Aktienmärkte tendierten freundlicher. In den USA hatten die Aktienmärkte am Dienstag ihre klaren Vortagesverluste abgeschüttelt und etwas Boden gutgemacht.

DAX 12.307,33 0,74%

XDAX 12.345,73 0,80%

EuroSTOXX 50 3.412,08 0,51%

Stoxx50 2.991,66 0,47%

DJIA 24.727,27 0,47%

S&P 500 2.716,94 0,15%

NASDAQ 100 6.885,92 0,31%

Nikkei 225 Feiertag - Kein Handel°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 157,91 -0,14%

Bund-Future Settlement 158,06 -0,09%°

DEVISEN: - EUROKURS STEIGT LEICHT - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gestiegen. Die Gemeinschaftswährung konnte sich damit nach deutlichen Verlusten vom Vortag nur leicht erholen. Am Morgen wurde der Euro bei 1,2263 US-Dollar gehandelt und damit etwa höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2276 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1,2263 0,18%

USD/Yen 106,43 -0,07%

Euro/Yen 130,51 0,11%°

ROHÖL

Brent (Mai-Lieferung) 67,55 -0,04 USD

WTI (Mai-Lieferung) 63,65 -0,10 USD°