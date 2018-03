 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Ehemaliger Covestro-Finanzchef Lutz zieht in Bilfinger-Aufsichtsrat ein

Im Aufsichtsrat des Industriedienstleisters Bilfinger steht ein Wechsel an. Der ehemalige Covestro-Finanzchef Frank Lutz wird Marion Helmes mit Ablauf der Hauptversammlung am 15. Mai im Kontrollgremium ersetzen, sagten mit der Sache vertraute Personen der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Montag. Ein Bilfinger-Sprecher bestätigte den Wechsel im Aufsichtsrat auf Anfrage.