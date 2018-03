 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Erste Runde in Tarifverhandlungen bei Caritasverband ohne Ergebnis

Erste Runde in Tarifverhandlungen bei Caritasverband ohne Ergebnis

Die erste Tarifrunde für die rund 600 000 Mitarbeiter des Deutschen Caritasverbands ist ergebnislos zu Ende gegangen. Es sei am Donnerstag im osthessischen Bad Hersfeld keine Einigung erzielt worden, teilte der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in Deutschland mit. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 14. Juni in Fulda terminiert.