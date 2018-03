 Wirtschaft, Handel & Finanzen: EU-Kommission für bessere Absicherung von irregulär Beschäftigten

Die EU-Kommission fordert eine bessere soziale Absicherung von Selbstständigen und Menschen in Teilzeit oder befristeten Arbeitsverhältnissen. Dies betreffe inzwischen vier von zehn Erwerbstätigen, teilte die Behörde am Dienstag in Straßburg mit. Diese Menschen müssten Zugang zur Sozialversicherung und ausreichenden Schutz bekommen, der bei einem Jobwechsel auch weiter gelte. Die Kommission richtete dies als Empfehlung an die Mitgliedsstaaten. Diese müssen darüber im Ministerrat beraten.