 Wirtschaft, Handel & Finanzen: EU-Wettbewerbskommissarin lädt zu Pressekonferenz ein: Thema Bayer/Monsanto?

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wird am Mittwoch eine Entscheidung in einem nicht näher genannten Fusionsverfahren bekanntgeben. Sie hat für 11.30 Uhr in Brüssel zu einer Pressekonferenz eingeladen. Eine entsprechende Einladung wurde per E-Mail versandt.

Der Leverkusener Konzern will den US-Konkurrenten für mehr als 60 Milliarden US-DollarDie EU-Wettbewerbshüter könnten am Mittwoch nach dpa-Informationen die geplante Übernahme des US-Saatgutproduzenten Monsanto durch den Agrochemie-Konzern Bayer unter Auflagen erlauben. Bayer müsse allerdings erhebliche Zusagen einhalten, hieß es am Dienstag aus informierten Kreisen. Der Leverkusener Konzern will den US-Konkurrenten für mehr als 60 Milliarden US-Dollar (mehr als 51 Milliarden Euro) kaufen. Bayer würde damit zum größten Saatgut- und Pflanzenschutzkonzern der Welt aufsteigen. Kritiker warnen vor einer zu großen Marktmacht des neuen Agrarriesen. Sie werfen dem umstrittenen US-Unternehmen zudem rüde Geschäftspraktiken vor. In den USA steht eine Genehmigung auch noch aus.