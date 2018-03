 Wirtschaft, Handel & Finanzen: EU-Zulassung für Lebensmittel mit Gen-Soja muss überprüft werden

Die europäische Zulassung für Lebensmittel und Futter mit bestimmten gentechnisch veränderten Sojabohnen muss nach einem Urteil des EU-Gerichts noch einmal auf den Prüfstand. Die Richter gaben am Mittwoch in Luxemburg der Klage von Gentechnikkritikern gegen eine Entscheidung der EU-Kommission statt. Die Brüsseler Behörde will das Urteil prüfen und behält sich Rechtsmittel vor, wie eine Sprecherin sagte. Möglich wäre der Gang vor den Europäischen Gerichtshof.