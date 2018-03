 Wirtschaft, Handel & Finanzen: EZB-Chef Draghi: Inflation muss nachhaltig steigen

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre extrem lockere Geldpolitik erst dann etwas zurücknehmen, wenn sich die Inflationsentwicklung nachhaltig ihrem Preisziel annähert. Das sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Mittwoch auf einer Konferenz in Frankfurt. "Es gibt eine sehr klare Bedingung für uns, die Netto-Anleihekäufe zu beenden: Wir müssen eine nachhaltige Anpassung des Inflationspfads an unser Ziel sehen, was mittelfristig einer Inflationsrate von unter, aber nahe zwei Prozent entspricht."