 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Finanzinvestor buhlt um Diabetes-Tochter von Johnson & Johnson

LOS ANGELES/NEW BRUNSWICK (dpa-AFX)- Der US-Konzern Johnson & Johnson hat ein milliardenschweres Angebot für seinen Diabetesspezialisten LifeScan erhalten. Die Beteiligungsgesellschaft Platinum Equity will die Tochter für etwa 2,1 Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro) kaufen, wie beide Unternehmen am Freitag mitteilten.

LifeScan ist spezialisiert auf Produkte zur Messung des Blutzuckerspiegels bei Diabetes-Patienten. Das Unternehmen kam 2017 auf einen Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar und hat zwei Firmensitze - einen in Chesterbrook im US-Bundesstaat Pennsylvania und einen in Zug in der Schweiz. Die Sparte stand seit gut einem Jahr auf dem Prüfstand.

Das Angebot läuft bis zum 15. Juni. Platinum Equity will die Transaktion bis zum Jahresende unter Dach und Fach haben.

Johnson & Johnson macht das meiste Geld mit Medizintechnik und Arzneimitteln, ist Verbrauchern aber eher durch seine Konsumgütermarken wie Penaten, Bebe, Neutrogena oder Carefree bekannt.