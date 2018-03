 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Förderung von Erdöl und Erdgas in Deutschland erneut rückläufig

Förderung von Erdöl und Erdgas in Deutschland erneut rückläufig

Die Förderung von Erdgas in Deutschland ist 2017 um 8 Prozent und die von Erdöl um 6 Prozent gesunken. Wie der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) am Dienstag in Hannover mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 7,3 Milliarden Kubikmeter Erdgas und 2,2 Millionen Tonnen Erdöl gefördert.