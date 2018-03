 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Fondsbranche sammelt weniger Geld ein

Die deutsche Fondsbranche hat im Januar weniger Mittel neu eingesammelt als im Vormonat. Die Vermögensverwalter erhielten Nettomittelzuflüsse in Höhe von 18,9 Milliarden Euro, teilte der Branchenverband BVI am Montag in Frankfurt mit. Im Vormonat hatten die Zuflüsse bei 21,4 Milliarden Euro gelegen.