 Wirtschaft, Handel & Finanzen: 'Frühjahrsputz': Steuerzahlerbund kritisiert Subventionen des Bundes

Der Bund der Steuerzahler hat Förderprogramme und Subventionen des Bundes zu Lasten der Steuerzahler kritisiert. So gebe es "Sozialwerke auf Bundesebene", die dafür sorgen sollen, dass Mitarbeiter der Bundesverwaltung ihre Urlaube oder Kuren zu günstigen Konditionen buchen könnten, berichtete der Steuerzahlerbund am Dienstag in seinem "Frühjahrsputz 2018". Für aktive wie ehemalige Mitarbeiter werden demnach Wanderwochen, Motorradfreizeiten, Sprachreisen oder Singlereisen im In- und Ausland angeboten. Die Sozialwerke würden jährlich mit sechs Millionen Euro über den Bundeshaushalt subventioniert.

Der Steuerzahlerbund prangert aber auch Großprojekte des Verteidigungsministeriums an - etwa sechs Milliarden Euro für "überteuerte Drohnen und Raketen". So miete die Bundeswehr die in Israel stationierte bewaffnungsfähige Drohne "Heron TP" für eine Milliarde Euro an, obwohl es mit den Modellen der amerikanischen Predator-Familie halb so teure Alternativen gebe. Diese seien ebenso leistungsfähig wie praxisbewährt und böten durch den Einsatz im Nato-Verbund deutliche Vorteile bei Betrieb, Ausbildung und Logistik.