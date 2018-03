 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Gea Group will operativen Gewinn bis 2020 steigern

Der Maschinenbauer Gea Group setzt sich nach einem schwachen Jahr 2017 neue Ziele für die Zeit bis 2022. Bis dahin will Vorstandschef Jürg Oleas den Umsatz Jahr für Jahr um 3,5 bis 4,5 Prozent steigern, wie das im MDax notierte Unternehmen zu seinem Kapitalmarkttag am Montag in London mitteilte. Davon sollen jeweils 13,5 bis 15,5 Prozent als operativer Gewinn (operatives Ebitda) bei Gea hängenbleiben. 2017 hatte die operative Ebitda-Marge bei 12,2 Prozent gelegen. Auch in Zukunft will Gea mindestens 40 bis 50 Prozent seines Gewinns als Dividende an die Aktionäre ausschütten.